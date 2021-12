Économie : y’a-t-il trop de services publics en France ?

D’après une série de rapports de la Cour des comptes, plusieurs services publics tels que la santé, l’éducation ou encore l’insertion des jeunes, seraient en grande difficulté. La France est-elle un panier percé des services publics ? Sur le plateau du 23h, Etienne Lefebvre, rédacteur en chef au Échos et Christophe Ramaux, professeur à la Sorbonne et membre des économistes atterrés, tentent de répondre à cette question.

Etienne Lefebvre ne pense pas qu’il y a trop de services publics en France, néanmoins, il considère qu’il y a un vrai problème d’efficacité et que les agents du service public sont les premiers à en souffrir. Il estime que, dans un premier temps, peu de reformes suppression qui ont accompagné les coupes budgétaires dans le service public. Etienne Lefebvre explique que la France a un niveau de dépenses plus élevé que la moyenne au sein de la zone euro. Il précise qu’il faudrait que le pays mette plus d’argent dans les secteurs où les dépenses sont les plus faibles, tels que la justice ou la santé.



La dépense publique aide les Français

Christophe Ramaux ne partage pas cette approche et considère que les dépenses en santé, dans la justice ou la culture, ne doivent pas être considérées comme des « coûts ». Christophe Ramaux explique qu’un quart de la dépense publique sert à payer les salaires des fonctionnaires. Dans un second temps, il précise que la dépense publique n’est pas une part du PIB et sert à alimenter le revenu des ménages, les retraites et les allocations familiales.