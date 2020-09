Covid-19 : Jean Castex va dévoiler un plan de relance de 100 milliards d’euros

On connaît désormais son montant : 100 milliards d’euros. Une somme colossale qui va constituer le plan de relance pour l’économie présenté jeudi 3 septembre. Le but est double : relancer l’économie après la pandémie de Covid-19 et préparer la France de 2030. Le plan compte déjà une trentaine de mesures réparties entre trois domaines : la transition écologique, les entreprises et la solidarité. "Il faut repartir de l’avant, il faut éviter qu’il y ait des licenciements supplémentaires", a déclaré Jean Castex jeudi matin sur RTL.

Relancer l’économie

Le Premier ministre a ajouté : "On va essayer de remplir les bons de commandes des entreprises, de leur donner de l’activité, qu’elles soient grandes ou petites." Plus précisément, 30 milliards vont être alloués à la transition énergétique parmi lesquels neuf milliards aux énergies vertes et sept milliards à la rénovation énergétique. En outre, 6,7 milliards seront mis à la disposition de l’emploi des jeunes et six milliards devraient aller à la rénovation des hôpitaux.