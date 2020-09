Chômage partiel : 225 millions d’euros détournés

Après avoir annoncé l'indemnisation à hauteur de 84% du salaire net pour le salarié pour faire face à la crise sanitaire, le gouvernement avait promis des contrôles pour s'assurer de la bonne utilisation du chômage partiel. Aujourd'hui, plus de 270 000 ont effectivement été menés. "Croisement de fichiers, études de plannings ou même fouilles de boite mail, les enquêteurs ont détecté plus de 225 millions d’euros de fraude" a expliqué la journaliste Justine Weyl, jeudi 17 septembre, sur France 2. Mais selon le ministère du Travail, plus de la moitié de cette somme aurait déjà été récupérée.

Plusieurs techniques de fraude ont été signalées

Déclarer un salarié au chômage partiel, tout en lui demandant de travailler, c’est l’une des technique de fraude mise en lumière par des enquêteurs. "Des chefs d’entreprise malhonnêtes ont également parfois déclaré des employés qui n’existaient pas, ou qui étaient en congé ou en arrêt maladie", explique Justine Weyl, avant de souligner une autre stratégie d’escroquerie : "Gonfler le nombre d’heures ou les rémunérations des salariés pour toucher plus". Le montant total de la fraude interpelle, mais ne représente que 1% de l’enveloppe totale, estimée à plus de 30 milliards d’euros.

