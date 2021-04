Covid-19 : après la crise, comment relancer l'économie française ?

Paris et Berlin pressent Bruxelles d'agir. Le plan de relance de 750 milliards d'euros devrait permettre de relancer l'économie européenne, cependant l'aide aux entreprises et aux salariés doit continuer selon Stéphane Carcillo, économiste, "il est trop tôt pour débrancher la perfusion qui aujourd'hui permet de sauvegarder des emplois et éviter une explosion du chômage". Le chômage a baissé récemment, "il est maintenu au niveau de 8% grâce à ses aides qui sont, il faut le dire en France, considérables". Stéphane Carcillo rappelle que la France a été "la championne des pays de l'OCDE en matière de chômage partiel, ça a permis de sauvegarder des emplois. Les prêts garantis par l'État ont apporté une solution en matière de liquidités aux entreprises, qui étaient vraiment essentielles pour les maintenir à flots".



Une croissance de 5 à 6% prévue pour 2021

Selon Stéphane Carcillo, l'enjeu dans les semaines et les mois à venir "c'est progressivement de maintenir ses aides pour les secteurs les plus frappés notamment l'hôtellerie, la restauration, le transport aérien, le loisir et notamment pour certaines entreprises de tourisme". Dans le même temps, il faudrait "renforcer les incitations pour que le travail reprenne normalement. Pour ça, il faut garder un dispositif de chômage partiel protecteur pour les entreprises très affectées et un dispositif de chômage partiel incitatif au retour à l'emploi". Stéphane Carcillo se veut rassurant, "on prévoit pour 2021 une croissance entre 5 et 6% pour la France, c'est l'un des pays dans lesquels la croissance sera la plus forte cette année".