Patrimoine : les inégalités se sont creusées depuis vingt ans

L'INSEE a mesuré les inégalités en matière de patrimoines. "Les inégalités se sont creusées depuis vingt ans, surtout à cause de la flambée de l'immobilier", indique Jean-Paul Chapel, présent sur le plateau du 20 Heures, jeudi 17 octobre. Les 10% les moins dotés ont vu leur patrimoine diminuer en moyenne de 1,9% par an, tandis que celui des plus fortunés a augmenté de 4,3% par an entre 1998 et 2021.

De fortes disparités perdurent

"Le patrimoine, c'est la résidence principale ou secondaire, les actifs financiers, ça va du livret A aux actions en bourse, et les actifs professionnels, les entreprises ou les terres agricoles", explique le journaliste. Le patrimoine médian des Français est de 177 200 euros, ce qui signifie que la moitié de la population possède davantage et que l'autre moitié possède moins. Il existe de fortes disparités. "Les 10% les moins dotés possèdent chacun moins de 4 400 euros et les 10% les plus dotés possèdent plus de 716 300 euros", conclut Jean-Paul Chapel.

