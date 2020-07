Paiement des factures chez les buralistes : "Une évolution de l'offre de service au public vers des usages plus contemporains", selon la confédération des buralistes

Il est désormais possible de payer les factures de cantine, de crèche, d'hôpital, les amendes ou encore les impôts dans les bureaux de tabac.

Il est possible depuis mardi 28 juillet de payer les factures du quotidien, les amendes et les impôts dans 5 100 bureaux de tabac. Les sommes peuvent être payées en espèces jusqu'à 300 euros, ou par carte bancaire. "Cela répond aux gens qui n'ont pas forcément accès à Internet et également à 500 000 Français qui n'ont pas de compte bancaire", explique sur franceinfo Philippe Coy, président de la confédération des buralistes.

Pour les bureaux de tabac, qui veulent être "le drugstore du quotidien des Français" ou "commerçant d'utilité locale", selon les mots de Philippe Coy, c'est "une évolution de l'offre de service au public ou du service public" vers "des usages plus contemporains". Il fait remarquer que les horaires d'ouverture des bureaux de tabac sont plus larges que les administrations.

Ce sera de l'aisance donnée au contribuable.Philippe Coy, président de la confédération des buralistesà franceinfo

"Le buraliste reste un tiers de confiance pour bon nombre d'usagers", souligne le président de la confédération des buralistes, qui précise que "la confidentialité de la transaction" sera garantie et que le buraliste n'aura connaissance "que de la somme, sans connaître l'attachement du recouvrement". En contrepartie de ces services, "le buraliste a une rémunération qui n'impacte pas la somme recouvrée par le contribuable", précise Philippe Coy.