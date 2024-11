"On essaie de garder le sourire..." : les salariés d'Auchan inquiets de la perspective d'un plan social d'ampleur

Va-t-il y avoir un plan social d'ampleur chez Auchan ? Au total, 2 300 postes sont potentiellement concernés selon les informations de La Lettre et de l'AFP. Les syndicats ont rendez-vous, mardi 5 novembre, avec la direction pour un CSE extraordinaire sur la situation économique de l'entreprise et ses projets.Le groupe nordiste convoque à 9h les comités sociaux et économiques de plusieurs de ses entités dans différents sites de la métropole lilloise.

Les syndicats affirment à France Bleu Nord que l'ordre du jour qui leur a été officiellement communiqué par la direction fait mention d'un "point sur la situation de l'entreprise et de ses projets". Mais les organisations syndicales, comme les salariés du groupe, redoutent un plan social d'envergure.

Pendant sa pause, à deux pas de l'hypermarché Auchan de Bagnolet, près de Paris, Dorothée rit avec ses collègues. Pourtant, cette salariée en logistique, comme les 400 employés du magasin de Bagnolet, s’attendent à une très mauvaise nouvelle : "On garde le sourire, on essaye... Tout le monde est inquiet. Les fins de mois, même les milieux de mois, sont difficiles pour tout le monde. Nous aussi, on a nos factures à payer, on doit manger aussi. Donc on ne sait pas trop où on va."

Des départs "qui ne sont pas remplacés"

Sa collègue Christina n'est pas surprise. Elle travaille ici depuis 14 ans et elle a bien vu que les conditions de travail se sont dégradées dernièrement : "On voit les départs des collaborateurs qui ne sont pas remplacés. Soit des maladies, soit des licenciements, peu importe, des gens qui ne sont pas remplacés. Ce qui fait que la charge de travail est beaucoup plus importante pour ceux qui restent. C'est vrai que l'épuisement, sur certains secteurs, c'est compliqué."

Autre source d'inquiétude, la surface de la partie non alimentaire du magasin sera réduite de moitié dès l’année prochaine, avec un an d'avance sur le calendrier prévu. Concernant les potentielles suppressions de postes, à Bagnolet, une réunion est prévue, mercredi, avec les représentants du personnel.