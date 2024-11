Nutri-Score : les marques réfractaires incitées à l'afficher

C. de La Guérivière, L. Franchineau, C. Rigeade, S. Giaume, L. Michel

Le Nutri-Score, ce petit logo multicolore qui saute aux yeux sur les emballages dans les supermarchés, reste pour beaucoup de consommateurs un moyen de connaître la valeur nutritionnelle des produits en un coup d'œil. Cependant, certaines marques font de la résistance.

Dans un magasin parisien, des salariés cherchant à manger sainement pour leur pause déjeuner s'en remettent au Nutri-Score : "Si c'est C, on ne va pas le prendre du tout", commente un homme. Un autre client est catégorique : "Parfois, lorsqu'un produit n'a pas de Nutri-score, je ne l'achète pas".

Carrefour tente de faire plier les grandes marques

Le Nutri-Score n'est pas obligatoire et seules 40% des grandes marques jouent le jeu. Coca-Cola, Ferrero et Danone font partie des réfractaires. Le géant des produits laitiers a récemment décidé de retirer le Nutri-Score de ses boissons lactées. Le distributeur Carrefour a toutefois mis en garde les industriels qui refusent de jouer la transparence. "On va demander aux marques nationales de le faire. S’ils ne le font pas, on le calculera à leur place et on l'affichera à leur place sur notre site internet", prévient Carine Kraus, directrice exécutive de Carrefour.

Les 550 fournisseurs de l'enseigne ont trois mois pour transmettre les Nutri-Score, sous peine d'être moins mis en avant sur le site des magasins Carrefour. Selon une étude, plus de la moitié des consommateurs sont guidés par le Nutri-Score.

