Nord : L214 porte plainte contre un élevage de lapins pour maltraitance, Auchan suspend son activité avec la marque le temps d'une enquête interne

Dans une vidéo, l'association dévoile les conditions d'élévage du site de Noordpeene, situé entre Calais et Lille.

L214 accuse un élevage de lapins du Nord de maltraitance, rapporte ce mercredi France Bleu Nord. L'association de défense des animaux a porté plainte contre l'élevage auprès du tribunal judiciaire de Dunkerque pour mauvais traitement envers les animaux.

Dans une vidéo publiée le 17 mai 2023, L214 montre des lapins de Noordpeene, situé entre Calais et Lille, entassés et malades. Les images révèlent également des lapines mangeant leurs petits par mal-être, des cadavres au milieu des animaux vivants ou encore des lapereaux coincés dans les trous, suspendus entre leur cage et la fosse à excréments. Sur son site, L214 parle de 6 200 lapins "élevés dans des conditions extrêmes".

"99% des lapins sont produits dans des élevages intensifs en France"

Ces lapins étaient jusqu'à présent vendus dans les magasins Auchan des Hauts-de-France, sous le nom "Lapin du ch'ti". Cette viande était labellisée "filière responsable Auchan", "Lapin de France", "Produit certifié" et "Saveurs en Or". Face à la situation, Auchan a décidé mardi de suspendre son activité avec l'élevage en question, le temps d'une enquête interne.

Pour Sébastien Arsac, co-fondateur et directeur des enquêtes de L214, ces labels trompaient les consommateurs : "Ces labels sont des gages de qualité, ils renvoient une image positive aux consommateurs qui ne correspond pas à la réalité. Malheureusement, 99% des lapins sont produits dans des élevages intensifs en France".

Noordpeene déjà visée

En plus du dépôt de plainte, L214 va également attaquer juridiquement l'éleveur, selon France Bleu Nord, pour non-respect des normes de sécurité. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que l'association pointe du doigt Noordpeene : en janvier 2021, des membres de L214 avaient manifesté contre l'agrandissement de l'élevage de poulets de l'EARL Dekervel, dénonçant le choix d'un mode d'élevage intensif, nocif pour la santé et le bien-être des volailles.

France Bleu Nord précise que les éleveurs mis en cause n'ont pas répondu à leurs appels. La Chambre d'agriculture des Hauts-de-France n'a pas non plus souhaité commenter cette affaire. De son côté, le maire de Noordpeene s'est dit surpris par le dépôt de plainte de L214 affirmant ne pas être au courant des conditions d'élevage dénoncées.