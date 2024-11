Noël 2024 : un budget au plus bas

Selon un sondage, l’estimation des dépenses pour Noël passe cette année sous le seuil des 500 euros. Un budget qui peut varier du simple au double selon l’âge des personnes interrogées.

Il y aura moins de paquets au pied du sapin cette année. Selon une étude du CSA pour le compte de Cofidis, l’enveloppe moyenne des Français pour les fêtes de Noël est au plus bas depuis 2017. Son montant de 497 euros baisse de 52 euros par rapport à l’année dernière. Et ce, malgré une inflation et des prix de l’énergie moins élevés depuis un an.

“Des inquiétudes sur l’avenir”

“Ce que ça traduit, c’est que l’on a des inquiétudes sur l’avenir. Les gens qui ont de l’argent, au lieu de dépenser beaucoup pour Noël, préparent l’avenir”, analyse Pascale Hébel, spécialiste de la consommation.

Retrouvez l’intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.