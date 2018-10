Mutuelles : sont-elles de plus en plus chères ?

95% des Français sont couverts par une mutuelle. Alors les tarifs ont-ils augmenté ces dernières années ? "En onze ans, de 2006 à 2017, les tarifs ont grimpé de près de 47% selon une étude de l'UFC-Que Choisir. Cela fait environ 688 € en plus par an et par personne en 2017. Une hausse qui est donc trois fois supérieure à l'inflation", explique la journaliste Camille Guttin.

Cinq millions de Français renoncent à la mutuelle

Les mutuelles ont ainsi un coût et selon de récentes études ce sont les séniors qui sont les plus touchés par cette hausse. En moyenne, selon un comparateur d'assurance, pour les plus de 60 ans, cela coûte environ 212,78 € par mois avec une garantie maximum. Pour une famille composée de deux adultes et deux enfants, le coût de la mutuelle s'élève à peu près à 90,26 € par mois. "Si jamais vous êtes un jeune salarié, la mutuelle coûte un peu moins cher. Seulement, 62,10 € par mois", poursuit la journaliste avant d'annoncer que de nombreuses personnes font le choix de ne plus prendre de mutuelle. "Environ 5% de la population soit environ cinq millions de personnes font ce choix, car ils disent qu'ils n'ont pas les moyens suffisants pour souscrire à une mutuelle".