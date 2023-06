Moteurs défectueux : plaintes contre Renault

Une centaine de particuliers ont déposé une plainte au pénal contre Renault et Nissan pour des moteurs défectueux. La justice va devoir trancher.

L’alliance Renault-Nissan fait-elle face à un scandale sur la conception de ses moteurs ? D’après les informations du journal Le Parisien, plusieurs dizaines de propriétaires de véhicules déposeront plainte au pénal lundi 5 juin au tribunal correctionnel de Nanterre. La cause ? Des défauts de conception sur les moteurs qui engendreraient des fuites susceptibles de réduire dangereusement les performances des véhicules.

"Les demandeurs ont été maltraités par Renault et par le SAV"

Sont concernés des véhicules des marques Dacia, Nissan et Renault (dont la Clio IV, l’un des modèles les plus vendus en France). Des vices qui concerneraient des voitures équipées de ces moteurs défectueux entre 2012 et 2018. Plus de 120 000 véhicules seraient concernés en France. "Les demandeurs sont très en colère, parce que non seulement ils ont eu la peur de leur vie quand c’est arrivé, mais ensuite ils ont été maltraités par Renault et par le SAV", indique Me Christrophe Léguevaques, avocat des plaignants.