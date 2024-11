Mobilisation contre la vie chère en outre-mer : des milliers de personnes manifestent à Paris pour dénoncer les prix élevés

Quelques milliers de personnes issues de la diaspora ultramarine, vêtues de rouge, ont manifesté dimanche 3 novembre contre la vie chère en outre-mer, ont constaté des journalistes de l'AFP. Dans une ambiance festive malgré la colère palpable, les manifestants se sont rassemblés sur la place Denfert-Rochereau, à l'appel d'associations antillaises et kanak, pour rallier le ministère des Outre-mer.

"Monopole criminel", "Békés insatiables", "Rèspektém nous", était-il possible de lire sur les banderoles de tête. "Non à la vie chère !", scandait la foule, drapeaux martiniquais, guadeloupéens et kanak au vent. "On a l'impression que la situation en outre-mer ne concerne pas les Français de l'Hexagone. Cette manifestation est là pour faire du bruit et faire connaître la situation aux autres Français", a expliqué à l'AFP Louis-Philippe Mars, vice-président de l'association Ultramarins Doubout (debout, en créole), organisatrice de la manifestation. "On demande la continuité territoriale. (...) Il faut aligner les prix", a-t-il poursuivi, disant espérer "qu'il y aura(it) un tournant avec ce rassemblement".

Figure du mouvement contre la vie chère en Martinique, arrivé la veille à Paris, Rodrigue Petitot, à la tête du Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens (RPPRAC), a lui aussi participé à la manifestation. Pour lui, il était "important de montrer à la diaspora qu'on voit le combat qu'ils sont en train de mener ici pour appuyer notre combat là-bas". "Ils nous ont dit que la France est une et indivisible, qu'on a le droit de circuler, alors pour se nourrir, ça devrait être pareil", a-t-il estimé.