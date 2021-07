Congé paternité : tour d'horizon chez nos voisins européens

"Cela paraît étonnant, mais en Allemagne, le congé paternité en tant que tel n'existe pas, seuls les fonctionnaires ont droit à une journée de congé spécial après la naissance de leur enfant", explique le journaliste Laurent Desbonnets, correspondant à Berlin (Allemagne). Les autres qui souhaiteraient s'arrêter sans perte de salaire doivent poser des congés. Il existe en revanche un congé parental, de 14 mois au total à repartir entre deux parents, indemnisé à hauteur des deux tiers du salaire et plafonné à 1 800 euros.

Changements récents en Belgique

Du côté de la Belgique, le congé paternité "est passé de 10 à 15 jours" le 1er janvier 2021, indique le journaliste Pascal Verdeau, correspondant à Bruxelles (Belgique). La mesure touche aussi bien les salariés que les travailleurs intendants. Pour l'association de la Ligue des familles, très influente dans le pays, "il faut désormais aller plus loin et passer à 20 jours en 2023", explique le journaliste. Aux Pays-Bas, les congés parentaux sont sans solde et dépendent du nombre de jours travaillés. Au Luxembourg, le conge paternité dure dix jours dans le secteur privé.