VIDEO. "Vous pourriez peut-être lui demander la permission" : Cyril Hanouna embrasse une traductrice et se fait recadrer par Charlize Theron

Charlize Theron recadre Cyril Hanouna en plein direct. L'actrice sud-africaine était sur le plateau de l'émission "Touche pas à mon poste", mercredi 24 avril, pour faire la promotion de son film Séduis-moi si tu peux. Après avoir rencontré des problèmes techniques lors de l'interview, l'animateur de C8 demande à une traductrice de le rejoindre sur le plateau et l'embrasse sur la joue, sans lui demander son autorisation. Interloquée, Charlize Theron lance alors à Cyril Hanouna : "Vous pourriez peut-être lui demander la permission la prochaine fois ?"

Cette remarque de la star a suscité un grand nombre de réactions sur les réseaux sociaux. "Charlize Theron parfaite qui recadre comme il se doit un Cyril Hanouna égal à lui-même", écrit une internaute sur Twitter. "Net. Précis. Efficace", commente un journaliste.

