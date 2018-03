VIDEO. "Plus on m'insultait, plus je rayonnais", confie Christiane Taubira dans l'émission "Tous au tableau"

Dans un extrait de cette émission de la chaîne C8, qui sera diffusée le 1er avril, l'ancienne ministre de la Justice revient sur les insultes racistes qu'elle a subies durant son enfance.

"Le problème, c'est l'imbécile qui n'a rien compris." Invitée de l'émission "Tous au tableau" sur C8, l'ancienne ministre de la Justice Christiane Taubira a répondu aux interrogations des enfants, assis derrière leur pupitre. Dans un extrait publié par la chaîne sur Twitter, Christiane Taubira raconte comment elle a fait face aux insultes racistes lors de son enfance.

"Plus on m'insultait, plus je rayonnais !"

Questionnée par une élève qui lui raconte qu'elle a été victime d'insultes parce qu'elle a une "maladie musculaire", l'ancienne ministre lui répond : "D'abord il faut toujours savoir que ce n'est pas toi le problème, tu as une maladie, une difficulté, ce n'est pas toi le problème", assure-t-elle. "Le problème c'est l'imbécile qui n'a rien compris et qui croit qu'il est autorisé à t'insulter", poursuit-elle, conseillant à la jeune fille de ne pas se renfermer sur elle-même. "Ne commence pas à douter de toi. Ne commence pas à souffrir. Moi, plus on m'insultait, plus je rayonnais."

Lors de son passage à la chancellerie entre 2012 et 2016, Christiane Taubira avait fait face à plusieurs actes racistes, comme le photomontage d'une candidate FN aux municipales la comparant à un singe.