VIDEO. Guy Lagache invite à ne pas faire de lien "trop rapide avec le climat actuel", après l'incendie à France Bleu Isère

"Un média de service public a été attaqué cette nuit, un média attaché à la liberté d'expression et à l'information", a réagi Guy Lagache, numéro 2 de Radio France, lundi 28 janvier sur franceinfo, après l'incendie criminel qui a ravagé, dans la nuit, les locaux de France Bleu Isère à Grenoble.

"Aucune menace particulière"

"C'est l'incompréhension parce que les journalistes, la radio, n'avaient subi aucune menace particulière, notamment dans la crise qu'on a vécue, a ajouté le directeur délégué aux antennes et à la stratégie éditoriale de Radio France. Il faut être extrêmement prudent de ne pas faire une relation de cause à effet entre d'un côté un contexte de violences très fortes à l'égard des journalistes et ce qui s'est passé cette nuit à France Bleu Isère. Toutes les options sont possibles."

"Il y a eu des incendies par le passé à Grenoble qui se sont attaqués à des services publics, à la gendarmerie, avec un mouvement anarcho-libertaire qui est présent dans la région", a-t-il rappelé.

Les programmes diffusés via Chambéry

"Il faut que la radio reprenne le plus vite possible", a poursuivi Guy Lagache. En attendant, "ce sont les programmes de France Bleu Pays de Savoie qui sont diffusés sur la zone de service de Grenoble", a-t-il indiqué. Guy Lagache a par ailleurs précisé qu'"un soutien psychologique" allait être "mis en place pour les 40 collaborateurs" de la station locale "qui le souhaitent". Guy Lagache a également annoncé qu'il allait se "rendre sur place dans les prochaines heures".

France Bleu est, au sein du groupe Radio France, un réseau national de 44 stations locales, dont France Bleu Isère est l'une des antennes.