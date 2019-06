VIDEO. Facebook est-il aujourd'hui l'ennemi numéro un de la démocratie ?

Facebook est-il aujourd'hui l'ennemi numéro un de la démocratie, demande la journaliste Emilie Tran Nguyen dans le magazine "Ouvrez le 1" (replay), diffusé le 5 juin sur Franceinfo (canal 27), à Olivier Houdé, psychologue, directeur honoraire à la Sorbonne du Laboratoire de psychologie du développement et de l’éducation de l’enfant ?

"Pour qu'il y ait une démocratie, il faut qu'il y ait des cerveaux libres, ouverts, et Facebook peut rétrécir le cerveau parce qu'il nous amène à aimer ce que l'on aime déjà. Donc, se rassembler finalement entre amis, ce n'est pas forcément entre personnes différentes qui ont un autre avis que nous. Cela n'éveille pas nécessairement à la tolérance, l'esprit critique, la pluralité des points de vue. Peut-être que Facebook rend nos cerveaux moins libres et dès lors moins démocratiques dans leur esprit", répond l'auteur de L’Intelligence humaine n’est pas un algorithme (éd. Odile Jacob).

"La vraie solution ne viendra pas de Facebook"

Thomas Huchon, réalisateur et spécialiste des réseaux sociaux, estime qu'il faut se poser la question autrement : "Est-ce que nos démocraties sont armées institutionnellement pour faire face à tous ces bouleversements amenés par les nouvelles technologies ? J'ai un peu peur que les réseaux sociaux viennent perturber de manière très importante nos processus démocratiques."

"La vraie solution ne viendra pas de Facebook, des réseaux sociaux, parce que ce sont des entreprises qui ont leurs intérêts économiques et elles vont continuer à fonctionner ainsi. La seule manière d'agir va être de reprendre un petit peu le contrôle et que les citoyens se disent : est-ce possible qu'une entreprise, étrangère de surcroît, gère ou distribue l'information et, grosso modo, les chemins de politisation ?" précise l'auteur du documentaire La Nouvelle Fabrique de l’opinion, diffusé le 5 juin sur le média vidéo Spicee.

