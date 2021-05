Un journaliste assassiné dans le nord du Mexique

Un journaliste mexicain a été assassiné, lundi 4 mai, quelques heures après que ses proches ont signalé sa disparition, d'après les autorités de l'Etat de Sonora dans le nord du pays. Benjamin Morales Hernandez, reporter de 50 ans et directeur du portail numérique Noticias Xonoidag dans la municipalité de Sonoyta, était introuvable depuis dimanche après-midi, selon le bureau du procureur.

La police locale a trouvé son véhicule abandonné sur une route près de Sonoyta, puis des agents de la Garde nationale mexicaine ont retrouvé son corps, sur une autre route près de la ville où il vivait. Il présentait des blessures par balle. "Plusieurs pistes sont en cours d'investigation, portant sur les aspects personnels, familiaux et professionnels [de Benjamin Morales Hernandez], mais aussi sur les éléments recueillis sur place, dont un message sur un panneau d'affichage", a expliqué le parquet dans un communiqué, sans détailler le contenu du message.

L'organisation Reporters sans frontières (RSF) a affirmé, sur la base de rapports de médias locaux, que Benjamin Morales Hernandez aurait été enlevé de son domicile par un groupe armé, puis tué. RSF a également mis en garde lundi contre la disparition, depuis le 30 avril, d'un autre reporter, Francisco Ramirez Padilla, dans l'Etat d'Oaxaca et a réclamé au parquet local de "faire tout son possible" pour le retrouver. Le Mexique est considéré comme l'un des pays les plus dangereux où exercer la profession de journaliste. Plus d'une centaine d'entre eux y ont été assassinés depuis 2000, selon la Commission des droits de l'homme.