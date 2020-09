"Un phénomène", "un modèle" dans la profession : les réactions se multiplient après l'annonce du départ de Jean-Pierre Pernaut du 13h

Le journaliste arrêtera la présentation des JT de la mi-journée à la fin de l'année, après 32 ans de fidélité au poste. "Une page très importante de TF1 qui se tourne", a réagi Claire Chazal.

Après 32 ans de présentation, Jean-Pierre Pernaut va quitter le 13h de TF1. "C'est un phénomène dans la profession par son lien avec le public", a réagi mardi 15 septembre sur franceinfo David Pujadas, journaliste sur LCI, qui exprime son "admiration, estime, affection".

Jean-Pierre Pernaut est "un phénomène parce qu'il a pressenti avant tout le monde l'intérêt des gens, pour ce qui est aujourd'hui à la mode et qui ne l'était pas à l'époque, notre patrimoine, nos cultures locales et ce qui va avec. Il y a cru depuis le début".

Il a porté ça, jamais dévié face aux caricatures. David Pujadas, journalisteà franceinfo

"Faire ce qu'on pense devoir faire, ce qu'on aime, c'est la seule recette", plaide David Pujadas. "En quelques années on a beaucoup changé le journal de 20h, on l'a réorienté, réécrit. Jean-Pierre l'a fait de façon plus spectaculaire à 13h, juge l'ancien reporter, qui ajoute que "quand il faisait une spéciale c'était carré."

"Sa générosité, ses coups de gueule"

Claire Chazal, ancienne star de TF1, avait été remerciée après plus de deux décennies aux manettes des JT du week-end de TF1. "C'est une page très importante" de la chaîne "qui se tourne", a-t-elle commenté sur franceinfo. La décision de son ancien collègue ne l'étonne pas pour autant. Elle l'explique par le "contexte".

La journaliste retient de son confrère le "modèle" Jean-Pierre Pernaut. "Il avait su trouver la formule pour son journal qui rassemble encore 40% de part d'audience aujourd'hui", souligne-t-elle. Elle a tenu à saluer la personnalité du présentateur, "quelqu'un qui a un bon sens immédiat, une générosité, une chaleur humaine", mais aussi "ses coups de gueule : on l'entendait parfois dans la rédaction le matin donner son opinion". "Il a surtout le sens de ce que pensent les Français, veut croire la journaliste, peut-être pas les Français urbains qui travaillent à Paris, mais peut-être ceux qui sont dans toute la France, qui rentrent déjeuner chez eux : il sait absolument ce qui les intéresse, les problèmes de la vie quotidienne, de santé, de consommation".