TF1 saisit le CSA après les insultes de Cyril Hanouna contre deux dirigeants du groupe dans "Touche pas à mon poste"

"Si les patrons de TF1 me regardent, vous êtes des abrutis", avait déclaré l'animateur de l'émission "Touche pas à mon poste", diffusée sur C8, mercredi.

TF1 a décidé de saisir le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) après les insultes proférées par Cyril Hanouna contre deux dirigeants du groupe, dans son émission "Touche pas à mon poste" sur C8, a appris franceinfo lundi 17 septembre, confirmant une information du Figaro.

"Si les patrons de TF1 me regardent, vous êtes des abrutis", a déclaré l'animateur mercredi 12 septembre, en direct. "Arrêtez de faire les connards ! (...) Xavier Gandon et Ara Aprikian, les deux patrons de TF1, ils commencent à me péter les couilles", avait-il lâché.

Cyril Hanouna a tenu ces propos car TF1 n'a pas souhaité que Camille Combal, ancien chroniqueur de "Touche pas à mon poste" et désormais présentateur de "Danse avec les stars", participe de nouveau à l'émission de C8. Comme le relève Le Figaro, Cyril Hanouna connaît personnellement Xavier Gandon et Ara Aprikian, puisqu'ils ont travaillé ensemble au sein du groupe Canal+.