"Koh Lanta" : Bertrand-Kamal Loudrhiri, candidat de la saison 2020, est mort d'un cancer, annonce TF1

Denis Brogniart a rendu hommage, sur Twitter, à un aventurier "courageux, tendre et altruiste".

Bertrand-Kamal Loudrhiri, participant de la saison en cours de diffusion de "Koh Lanta" est mort d'un cancer à l'âge de 30 ans, a confirmé TF1 dans un communiqué de presse jeudi 10 septembre. Le candidat est mort quelques mois après être rentré des Fidji, où l'émission a été tournée entre octobre et décembre 2019. "Nos pensées vont à sa famille et en premier lieu à Annick et Samir, ses parents, sa sœur et son frère", a déclaré TF1.

C’est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès de Bertrand-Kamal, aventurier émérite, de la tribu de l’Est de Koh-Lanta, les 4 terres actuellement en diffusion.



Nos pensées vont à sa famille et en premier lieu à Annick et Samir, ses parents, sa soeur et son frère. pic.twitter.com/Z1MKqOmduQ — TF1 (@TF1) September 10, 2020

Dans Le Bien Public fin août, quelques semaines avant la diffusion de l'émission, Bertrand-Kamal Loudrhiri a évoqué sa maladie. "Je préfère le dire, avait-il expliqué. Je n'ai aucune honte avec ça. C'est un combat contre le cancer cette fois qui m'attend." Il expliquait avoir été diagnostiqué "après l'aventure".

Je pense à sa maman Annick, à son papa Samir, à sa sœur et à son frère qui l’ont entouré avec tant d’amour jusqu’au bout.

Mon Beka, je garde pour toujours ton sourire, tes yeux pétillants, nos moments quotidiens qd c’était si dur, je ne t’oublierai jamais. #rip Je t’aime. — Denis Brogniart (@DenisBrogniart) September 10, 2020

Sur Twitter, l'animateur Denis Brogniart a rendu hommage à "un ami, un être cher avec qui j'ai partagé tant d'instants privilégiés". L'animateur historique de "Koh Lanta" a décrit un homme courageux, tendre et altruiste, "un grand monsieur, un mec en or (...). Sa vie a été courte mais si riche et intense, faite d'amour, de joie, de générosité", a-t-il ajouté avant d'adresser un message à la famille du défunt.