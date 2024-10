Télévision : "À l’époque, les gens s’intéressaient à la pub parce que la pub s’intéressait à eux", affirme Thierry Ardisson

L’animateur et producteur Thierry Ardisson publie "L’âge d’or de la pub" aux éditions du Rocher. Il est l’invité actu de franceinfo, lundi 28 octobre.

"Il y a une grande époque de la pub, fin des années 70, début des années 80. Il y avait des spots d’enfer. (…) Puis un jour, des cost controlers sont arrivés et ont dit : c’est trop cher. Donc les talents sont partis à la télé, ce que j’ai fait, et maintenant c’est à la télé qu’il n’y a plus d’argent…", introduit Thierry Ardisson, auteur de L’âge d’or de la pub aux éditions du Rocher, et invité actu de franceinfo, lundi 28 octobre. Selon l’animateur, "à l’époque les gens s’intéressaient à la pub parce que la pub s’intéressait à eux". "On ne vendait pas les produits bêtement", poursuit-il.

"Voilà comment on vous arnaquait"

Arrivé à 19 ans à Paris, Thierry Ardisson considère la pub comme sa "grande école". "J’ai appris dans la pub, et (…) après je suis parti faire de la télé", raconte-t-il. Ce livre, pour Thierry Ardisson, est comme celui "d’un prestidigitateur qui révèle ses tours". "Je dis effectivement : voilà comment on vous arnaquait. Il y avait le slogan, le gimmick, la musique. On expliquait aux gens que Vittel, c’était mieux qu’Evian. Alors qu’évidemment, c’est la même chose", détaille le producteur, admettant "une part de baratin".

Regardez l’intégralité de l’interview dans la vidéo ci-dessus.