"Stop Bolloré" : un collectif dénonce "l'empire" et "l'idéologie" du milliardaire

Composé de syndicats, associations, médias et personnalités de gauche, le collectif dénonce la mainmise du milliardaire sur l'industrie et les médias et "l'idéologie réactionnaire" qui y est défendue.

"Sous nos yeux incrédules se déroule une révolution rétrograde qu'il est urgent d'empêcher". Un collectif baptisé Stop Bolloré, composé de syndicats, associations, médias et personnalités de gauche, lance un appel, mercredi 16 février, pour dénoncer la constitution par le milliardaire d'un "empire médiatique tentaculaire" qui sert une "idéologie réactionnaire".

Il est notamment signé par des syndicats de journalistes (SNJ, SNJ-CGT), des associations (Attac, Maison des potes, Mrap), des médias (revue Regards) ainsi que des journalistes et personnalités de gauche (Edwy Plenel, Daniel Schneidermann, l'avocat Arié Alimi, les historiennes Mathilde Larrère et Laurence de Cock...).

Plainte contre des propos d'Eric Zemmour

Le milliardaire Vincent Bolloré est à la tête d'un empire qui a un pied dans l'industrie (groupe Bolloré) et l'autre dans les médias (Vivendi). Il est présent dans l'audiovisuel (groupe Canal+ et ses chaînes C8 et CNews, radio Europe 1), la presse (Prisma Media, premier groupe de magazines en France, JDD, Paris-Match...), la publicité/communication (Havas) ou l'édition (Editis).

Le collectif vise en particulier la chaîne CNews, accusée de nourrir "une obsession pour les thèmes d'extrême droite". Via certains de ses membres, le collectif a saisi l'Arcom (ex-CSA) au sujet de "multiples manquements" observés dans l'émission "Face à l'info", qui accueillait Eric Zemmour entre 2019 et 2021.

Par ailleurs, des structures membres du collectif ont déposé plainte contre X pour notamment "provocation à s'armer contre une partie de la population non suivie d'effet". Déposée mercredi auprès du parquet de Paris, cette plainte vise des propos tenus par Eric Zemmour sur CNews. Présent sur les réseaux sociaux, le collectif promet des rassemblements dans les semaines à venir.