Sophia Chikirou demande plus de 120 000 euros au Média, la web-télé proche des Insoumis qu'elle a cofondée

L'ex-dirigeante du Média, Sophia Chikirou, réclame plus de 120 000 euros à la web-télé militante qu'elle a cofondée et l'a assignée par huissier vendredi pour obtenir le paiement de cette somme, ont indiqué mardi 18 septembre des sources concordantes, confirmant une information du Point.

Sophia Chikirou réclame le règlement d'une facture de 67 000 euros pour des prestations diverses fournies par sa société Mediascop au Média, de janvier 2018 à juillet 2018, augmentée de demandes de dommages et intérêts et de paiement de frais de justice, soit plus de 120 000 euros au total, selon l'assignation consultée par l'AFP. La société de production du Média a reçu l'assignation devant le tribunal de commerce de Paris, mais n'a pas de quoi régler la facture, selon son équipe.

A la fois cofondatrice et directrice de publication du Média, Sophia Chikirou a quitté la web-télé avec fracas en juillet pour s'occuper de la communication de La France insoumise. Depuis, Sophia Chikirou et la société de production du Média ont multiplié les invectives sur les réseaux sociaux et les mises en demeure via leurs avocats respectifs. La nouvelle direction du Média accuse l'ex-dirigeante de s'être auto-facturé des prestations et la nouvelle direction indique qu'elle se réserve le droit de déposer une plainte pour abus de bien social. Les deux parties ont rendez-vous dans les prochaines semaines devant le tribunal de commerce de Paris.