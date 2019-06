PODCAST. "Au comptoir de l’info" : Anne-Sophie Lapix, présentatrice du "20 heures" de France 2

EPISODE 1. La présentatrice du journal de 20 heures se livre sur ses débuts à France 2 en septembre 2017, sa relation aux réseaux sociaux, son rapport à la notoriété et sa vision du journal télévisé.

"C'est le moment où j'ai ressenti le plus de pression dans ma vie (...), une pression quasiment physique." Le 4 septembre 2017, Anne-Sophie Lapix présente son tout premier "20 heures" sur France 2. Pour "Au comptoir de l'info", elle revient sur ce moment si particulier. L'ex-présentatrice de "C à vous" sur France 5 sait que pour ce premier JT, elle n'a pas le droit à l'erreur. Elle remplace en effet David Pujadas qui était à ce poste depuis 17 ans. Sa motivation ? "Je suis comme une bonne élève qui n'aime pas décevoir", dit-elle.

"Je ne recherche pas la notoriété"

Avec plus de 5 millions de téléspectateurs chaque soir à 20 heures, la présentatrice de l'un des journaux télévisés les plus regardés de France affirme que sa notoriété est venue progressivement. Lorsqu'elle était à la tête de "C à vous" sur France 5, elle représentait pour beaucoup "la bonne copine qu'on vient voir". Aujourd'hui, du fait de sa plus grande exposition, "il y a une distance qui existe, les téléspectateurs n'osent plus venir me déranger".

"Le '20 heures' ne va pas disparaître"

Alors qu'Anne-Sophie Lapix co-présente, jeudi 13 juin, avec Laurent Delahousse, une soirée consacrée aux 70 ans du JT, l'actuelle présentatrice estime que le "20 heures" ne va pas disparaître. "Il y a besoin, à un moment de la journée, de se poser et d'aller voir de l'information sérieuse", que l'on ne trouve ni sur les réseaux sociaux ni sur les chaînes d'information continue.

Violences policières : "on eu un petit temps de retard"

La présentatrice du 20 heures revient également sur les critiques dont la rédaction de France 2 a pu être l'objet dans le traitement du mouvement des "gilets jaunes. Sur les violences policières, elle reconnaît avoir eu "un petit temps de retard". Mais elle réfute avoir eu des pressions politiques : "A aucun moment, on s'est dit : 'on va protéger la police, on va protéger le gouvernement'", ajoute-t-elle.

A propos du podcast :

"Au comptoir de l'info" est le premier podcast natif de France Télévisions. Sous forme d'interview journalistique, un acteur qui fabrique l'information télévisée du service public — un grand reporter, un cameraman, un présentateur — vient se livrer, raconter, dévoiler la manière dont il travaille. Dans une ambiance sonore de comptoir de café, il confie ses doutes, ses joies, mais aussi ses peurs lorsqu'il est sur le terrain ou en studio. La série est réalisée par François Beaudonnet, éditorialiste sur franceinfo (canal 27) et grand reporter à France 2. Ancien correspondant à Rome et Bruxelles, il a débuté en radio où il présentait le journal de 13 heures sur France Inter.