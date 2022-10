Procès de Jean-Marc Morandini pour "corruption de mineurs" : le procureur demande un an de prison avec sursis pour l'animateur

Un an de prison avec sursis a été requis lundi 24 octobre contre l'animateur Jean-Marc Morandini, qui comparaît devant le tribunal correctionnel de Paris pour "corruption de mineurs". Le procureur demande également au tribunal de condamner l'animateur de CNews à une obligation de soins, une obligation d'indemniser les victimes et une interdiction de côtoyer des mineurs dans le cadre de ses activités professionnelles.

Une troisième plainte "récemment" déposée

Jean-Marc Morandini est visé par trois plaintes dans ce dossier. La première est celle d'un jeune homme qui affirme que lorsqu'il avait 15 ans, en 2013, l'animateur lui a fait des propositions sexuelles par SMS. Le deuxième plaignant a assuré, avant de se désister, que Jean-Marc Morandini lui avait demandé de se déshabiller et de reproduire une scène de masturbation, alors qu'il s'était retrouvé seul au domicile du chroniqueur, dans le cadre d'un casting, en 2009. Une troisième plainte "récemment" déposée, selon les informations de franceinfo, est celle d'un mineur qui accuse le chroniqueur de lui avoir demandé des photos intimes.

Face ces accusations, Jean-Marc Morandini a tour à tour plaidé "l'humour",ou "l'imprudence" et a récusé toute "attirance particulière" pour les mineurs.

L'argument n'a pas convaincu le ministère public, qui a requis un an d'emprisonnement avec sursis et une obligation de soins. "Ce n'est pas une imprudence d'avoir des échanges sexualisés avec des mineurs, c'est un délit", a affirmé le procureur Aurélien Brouillet, s'alarmant de l'absence de "prise de conscience" du prévenu.

La date du délibéré a été fixée au 5 décembre.

Jean-Marc Morandini est également poursuivi pour harcèlement sexuel à l'égard d'un comédien, dans un autre dossier. La date de ce second procès n'est pas encore connue.