Médias : Marc Fauvelle, nommé directeur de l'information de France Inter, quitte la matinale de franceinfo

Marc Fauvelle présentait la matinale de la radio depuis cinq saisons.

"Je voulais vous annoncer que je ne serai plus des vôtres à la rentrée de septembre" : Marc Fauvelle a annoncé, jeudi 11 mai, sa nomination au poste de directeur de l'information de France Inter, à la place de Catherine Nayl.

Aux manettes de la matinale de franceinfo depuis cinq saisons, Marc Fauvelle, 46 ans, connaît bien France Inter, où il a travaillé entre 2012 et 2018. "Cinq années, c'est long, mais je n'ai pas vu le temps passer, et c'est grâce à vous. Je mesure la chance que j'ai eu de travailler à vos côtés, au service de cette radio merveilleuse et exigeante qu'est franceinfo", a-t-il écrit dans un mail envoyé à la rédaction de la troisième radio de France.

Jean-Philippe Baille, directeur de franceinfo, remercie Marc Fauvelle pour "tout le travail depuis ces cinq années à la tête de la matinale, accompli avec une exigence et une précision de chaque instant. Tu as été de ceux qui ont incarné pendant ces longues années avec ton équipe, l’idée que nous nous faisons d’une information juste, équilibrée et sans concession."

Marc Fauvelle anime la matinale de franceinfo dès 7h, du lundi au jeudi, ainsi que le 8h30 franceinfo et Les informés de franceinfo, jusqu'à 9h30. franceinfo n'a pas encore fait connaître le nom de la ou du journaliste qui succédera à Marc Fauvelle à ce poste.

"Bienvenue (à nouveau) dans la grande famille Inter"

Dans un message adressé à la rédaction de France Inter, la directrice de la station, Adèle Van Reeth, a, pour sa part, souhaité la "bienvenue (à nouveau) dans la grande famille Inter" à Marc Fauvelle : "Aujourd’hui, c’est le cœur confiant que je le nomme directeur de l’information de France Inter. Marc Fauvelle est à notre image : passionné, exigeant, et déterminé à travailler ensemble dans le respect et dans la confiance qui sont absolument essentiels pour moi."

Cette nomination s'accompagne de deux autres au sein de la direction de l'information. D'abord, celle de Rémi Sulmont, actuel chef des informations, en tant que directeur de la rédaction. Le poste de chef des informations de la station publique reviendra à Anne Soetemondt, journaliste du service politique de France Inter.