Médias : la plateforme de streaming Salto s'arrête, annoncent France Télévisions, M6 et TF1

Clap de fin. La plateforme française de programmes vidéo Salto s'arrête, ont annoncé mercredi 15 février les groupes France Télévisions, M6 et TF1, qui la détenaient à parts égales. Le mandataire judiciaire chargé de sa liquidation doit préciser "à bref délai le calendrier d'arrêt de la plateforme et des abonnements", selon le communiqué.

"Une communication spécifique sera envoyée très prochainement aux abonnés de Salto pour les informer des conséquences sur leur abonnement en cours", ont-ils poursuivi. Selon eux, Salto "rassemble à ce jour près d'un million d'abonnés".

Cet arrêt n'est pas une surprise : l'avenir de la plateforme était compromis depuis des mois et l'abandon fin septembre de la fusion entre TF1 et M6, auxquels France Télévisions devait revendre sa part pour boucler son budget. "Ce projet arrêté, les actionnaires de Salto ont jugé que les conditions n'étaient pas réunies pour la poursuite de Salto dans son actionnariat actuel", ont souligné France Télévisions, M6 et TF1.