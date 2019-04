Marc-Olivier Fogiel va quitter RTL pour la direction de BFMTV

Le journaliste sera remplacé sur la tranche d'information "RTL Soir" par Thomas Sotto.

Les grandes manœuvres du mercato commencent déjà dans l'audiovisuel. Le journaliste et producteur Marc-Olivier Fogiel prendra cet été la direction de BFMTV. Il laissera les manettes de la tranche d'information "RTL Soir" (de 18 à 20 heures), qu'il animait depuis sept ans, à Thomas Sotto, actuellement sur France Télévisions. Thomas Sotto conservera parallèlement ses activités sur France 2, où il coprésente "L'Emission politique" et assure régulièrement les remplacements à la présentation du JT de 20 heures le week-end et de l'émission "20h30 le dimanche".

1/2 C'est avec une vraie émotion que j'ai annoncé à la rédaction de RTL ma décision à la rentrée prochaine de tenter un nouveau challenge en prenant la direction de BFM TV.



J'ai adoré ces 7 ans passionnants à vous faire partager cette actualité intense. — Marc-Olivier FOGIEL (@FogielMarcO) April 24, 2019

Marc-Olivier Fogiel, qui a commencé sa carrière en 1985 comme pigiste et chroniqueur hippique à RTL, arrivera à la tête d'une chaîne bousculée par le mouvement des "gilets jaunes", synonyme de pics d'audience en tant que première chaîne d'info française mais aussi de critiques et de journalistes pris à partie sur le terrain. En interne, la couverture de ce mouvement a également suscité des interrogations. Après un "dialogue" avec les journalistes de la rédaction, BFMTV avait annoncé en janvier la création d'un "comité éditorial" chargé de réfléchir aux suites de la couverture. Dans le cadre de cette réflexion, la chaîne avait aussi annoncé en février qu'elle diffuserait moins d'images "en boucle" et renouvellerait ses éditorialistes.