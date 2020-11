Le patron de presse Jean-Louis Servan-Schreiber est mort à 83 ans

Il avait notamment fondé L'Expansion. Le journaliste et patron de presse Jean-Louis Servan-Schreiber est mort, samedi 28 novembre, à l'âge de 83 ans, a annoncé Psychologies, une de ses plus célèbres publications. Il est décédé des suites du Covid-19, a précisé sa famille, dimanche, confirmant une information de Paris Match.

Né le 31 octobre 1937 à Boulogne-Billancourt, Jean-Louis Servan-Schreiber avait intégré en 1960 le quotidien économique Les Echos, cofondé par son père Emile, avant de rejoindre L'Express de son frère Jean-Jacques.

Auteur d'une vingtaine d'essais

Après un passage aux Etats-Unis, il décide de voler de ses propres ailes en créant son entreprise de presse, en 1967, avec L'Expansion, qui devient un groupe puissant et incontournable de la presse économique (L'Entreprise, La Vie financière, La Lettre de l'Expansion, La Tribune...). A la fin des années 90, il reprend le titre Psychologies et en fait un féminin à succès. Il est également l'auteur d'une vingtaine d'essais, dont 80 ans, un certain âge, sur la vieillesse, paru début 2019.

Le président du Festival de Cannes et journaliste Pierre Lescure salue un "grand homme de presse" qui a "travaillé sans cesse sur la nature humaine et sa richesse". Le patron de presse Alain Weill a lui rendu hommage à un "homme de presse exceptionnel". "Ses conseils nous ont été précieux pour la relance de L'Express", a-t-il ajouté.