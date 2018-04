Le magazine gay "Têtu" à nouveau placé en liquidation judiciaire

Stoppé une première fois en 2015, le mensuel avait tenté de se relancer un an plus tard.

Têtu s'est définitivement tu. Le mensuel gay français, lancé en 1995, a été placé en liquidation judiciaire, pour la deuxième fois, annonce l'AFP, lundi 9 avril. Têtu avait déjà été arrêté en 2015. Selon un jugement du tribunal prononcé le 22 février, la société Idyls Media, qui détenait également le site Têtu.com, a été reconnue en cessation de paiement et placée en procédure de liquidation judiciaire.

Selon le jugement, l'entreprise a accumulé plus de 230 000 euros de dettes pour un peu plus de 50 000 euros d'actif. Le tribunal a conclu qu'un redressement ne pouvait être envisagé, en raison d'un "manque de clientèle" et d'un "litige avec des fournisseurs". Toujours selon ce document, la société ne comptait plus qu'un seul employé.

Dernier numéro en novembre 2017

Lancé en 1995 par des militants anti-sida, avec le soutien de Pierre Bergé, Têtu a régulièrement été déficitaire. Après avoir longtemps épongé les dizaines de millions d'euros de dettes du mensuel, Pierre Bergé avait fini par le vendre, en 2013, pour un euro symbolique à Jean-Jacques Augier, un proche de François Hollande.

Deux ans plus tard, le magazine et son site avaient été placés une première fois en liquidation judiciaire. Après avoir racheté les actifs du magazine fin 2015, la société Idyls Media avait relancé le site et tenté un retour en kiosques en début 2017, mais l'aventure a tourné court. Le dernier numéro était paru en novembre, uniquement en version numérique.