Le journaliste et animateur Philippe Gildas est mort à l'âge de 82 ans

L'annonce a été faite, dimanche matin, par son ancien acolyte de "Nulle part ailleurs" Antoine de Caunes.

C’est une figure des médias qui s'en va. Le journaliste et animateur de radio et de télévision Philippe Gildas est mort à l'âge de 82 ans, annonce à l'AFP son ancien acolyte de Canal + Antoine de Caunes, dimanche 28 octobre.

D'abord voix de radio sur Europe 1 et RTL au début de sa carrière, il deviendra ensuite un visage connu du petit écran, et notamment celui de la chaîne Canal +. Il animera l'émission de divertissement "Nulle part ailleurs" pendant dix ans (de 1987 à 1997). On lui doit aussi la création du "Top 50" en 1985.

C’est avec une immense tristesse que nous apprenons la disparition de Philippe Gildas.

Sa rigueur journalistique, sa curiosité insatiable, son humour et sa générosité laissent une empreinte indélébile sur CANAL+.



Les équipes de Canal. pic.twitter.com/BHcIiNvUHV — CANAL+ (@canalplus) 28 octobre 2018

Philippe Gildas, de son vrai nom Philippe Leprêtre, officiera également sur Antenne 2 dans "La Chasse au trésor", sur Paris Première aux commandes de "Vous prendrez bien un peu de recul" et "Vive la télé", sur Vivolta avec l'émission "Gildas & Co", et plus récemment sur Comédie ! aux commandes "La Fausse Émission".

"Tu étais un modèle"

De nombreux animateurs et journalistes qui ont croisé la route de Philippe Gildas lui rendent hommage sur Twitter.

Émotion et tristesse en apprenant le décès de #philippegildas, un homme d’esprit et de culture, curieux de tout et des autres, figure tutélaire de l’audiovisuel. Penses à #maryse et @antoinedecaunes — Stéphane Bern (@bernstephane) 28 octobre 2018

Quelle profonde tristesse ! Notre merveilleux #PhilippeGildas est parti...pensées pour Maryse , ses proches , @JoseGarciaOff et @antoinedecaunes présents jusqu'aux derniers moments ! la folle page @canalplus se tourne définitivement...RIP pic.twitter.com/IiW9dfhsL5 — Bernard Montiel (@bernard_montiel) 28 octobre 2018

Tristesse absolue ! Adieu Philippe ... quels moments incroyables à Canal et ailleurs . Ton éternel sourire et ta bienveillance manquent déjà #PhilippeGildas — Marc-Olivier FOGIEL (@FogielMarcO) 28 octobre 2018