Le journal "L'Humanité", en cessation de paiements, réclame un "soutien populaire"

Un appel au secours. Le quotidien communiste L'Humanité, fondé en 1904 par Jean Jaurès, a lancé, lundi 28 janvier, un appel à la mobilisation générale. En cessation de paiements, le journal, qui compte 200 salariés, a demandé à ses lecteurs d'organiser un "soutien populaire et citoyen" pour l'aider à surmonter ses difficultés financières.

Tiré à près de 50 000 exemplaires, le quotidien a vu ses ventes chuter en France de 6% en 2017-2018, à 32 700 exemplaires en moyenne. Cependant son nombre d'abonnés a progressé l'an dernier et les ventes en kiosque ont augmenté en novembre et décembre.

Au moment où tant de débats et d'inquiétudes s'expriment sur les 'fabriques de fausses nouvelles', laisser mourir L'Humanité reviendrait à affaiblir la presse de qualité et à assécher encore plus le débat contradictoire.Patrick le Hyaric, directeur de "L'Humanité"

Un meeting de soutien le 22 février

Rappelant "l'engagement constant de L'Humanité aux côtés des travailleurs, des milieux populaires, des 'invisibles', des penseurs qui contestent le système, des créateurs qui portent haut la culture", il demande aux lecteurs de monter "une mobilisation exceptionnelle", via des actions comme des collectes de fonds, des débats ou des animations de rue, pour l'aider à sortir de l'ornière. Un meeting de soutien est d'ores et déjà prévu le 22 février à Paris.

Patrick Le Hyaric a estimé qu'"une grande bataille pour sauvegarder et développer L'Humanité doit s'engager", car "une des composantes historiques de la presse française ne saurait disparaître".

Grâce à de précédents appels aux lecteurs, le journal a déjà pu collecter "plus d'un million d'euros" en quelques semaines, mais cela ne lui a pas permis d'enrayer la dégradation de sa trésorerie, a-t-il expliqué dans ses colonnes. Pas plus que les aides de l'Etat, qui s'élèvent à plusieurs millions d'euros chaque année : en 2016, L'Humanité a ainsi touché 3,68 millions d'euros au titre des aides à la presse, comme l'explique Libération.