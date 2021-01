Le journal "L'Equipe" revient en kiosques samedi, après la suspension de la grève

Après deux semaines de grève, le quotidien est à nouveau en vente. Mais le mouvement n'est que suspendu et pourrait reprendre.

Soulagement chez les lecteurs de L'Equipe. Ils pourront, dès samedi 23 janvier, retrouver leur quotidien sportif après deux semaines de grève suivie par une majorité des salariés, qui ont finalement décidé de suspendre – et seulement suspendre – leur mouvement après avoir obtenu quelques avancées. Le journal papier a fait son retour dans les kiosques et le magazine est disponible en version numérique pour ses abonnés.

Les appels "Reviens vite l'Equipe" s'étaient multipliés cette semaine dans des lettres de soutien signées par près de 300 sportifs et personnalités, sans compter les nombreux témoignages sur les réseaux sociaux de lecteurs assidus du quotidien sportif. Un élan salué par l'intersyndicale, qui remercie "tous les lecteurs, champions, personnalités des arts, des médias ou de la politique, qui ont affiché leur soutien et leur attachement à nos titres ces derniers jours", ainsi que "les donateurs (...) qui ont permis d'alimenter une caisse de solidarité et de tenir le mouvement'".

La possibilité de relancer la grève

Car au finish, l'intersyndicale (SNJ, SNJ-CGT, UFICT-CGT, SGLCE-CGT) a décroché quelques avancées auprès de la direction. Dont "la garantie d'éviter tout départ contraint dans trois des catégories [d'emplois] les plus exposées", à savoir les maquettistes, iconographes et photographes, ce qui représente au total 11 postes. Mais l'incertitude demeure sur d'éventuels départs contraints dans d'autres catégories du personnel, d'où l'avertissement des syndicats : la grève, historique par sa durée, est en suspens mais "le mouvement continue".

"Si la direction met bien en œuvre tout ce qu'elle peut pour proposer une solution dans le cas où le nombre de départs volontaires serait insuffisant à l'issue de la période de candidature", les représentants syndicaux "stopperont cette grève". "Dans le cas contraire", l'intersyndicale prévient qu'elle "la relancera afin que la direction respecte ses engagements". A l'origine du mouvement, un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) prévoyant la suppression d'une cinquantaine de postes, dont 47 de journalistes, au sein de la SAS L'Equipe (le quotidien, le magazine, Vélo Magazine et l'hebdomadaire France Football, en passe de devenir mensuel) qui emploie 350 personnes.