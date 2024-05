Le journal gratuit "20 Minutes" va mettre fin à son édition papier

Une page se tourne. 20 Minutes, dernier journal gratuit distribué en France, va arrêter sa formule papier en septembre pour se concentrer sur le numérique, a annoncé sa direction à l'AFP, jeudi 16 mai, confirmant une information du média La Lettre. Ce dernier annonce également un plan social qui vise à supprimer un tiers des postes au sein de l'entreprise, ce que la direction n'a pas commenté.

Fondé en 2002, 20 Minutes est le dernier journal papier gratuit distribué en France, après l'arrêt de Metronews en 2015 puis de l'édition papier de CNews en 2021.

Le journal fait face depuis plusieurs années à des difficultés financières, malgré plusieurs réorganisations. Sa formule papier, tirée à 440 000 exemplaires selon l'ACPM (Alliance pour les chiffres de la presse et des médias), a réduit sa présence sur le territoire français ces dernières années. Elle n'est plus distribuée que dans huit villes : Paris, Lille, Lyon, Aix-en-Provence, Marseille, Toulouse, Bordeaux et Montpellier. Elle paraît trois jours par semaine, les lundis, mercredis et vendredis, et est distribuée dans les gares ou stations de métro.

Selon la direction, l'arrêt de la formule papier fait partie d'un projet de réorganisation qui vise à se concentrer sur le numérique, face au déclin de la presse papier. Ce projet comprend le transfert de la régie publicitaire digitale de 20 Minutes vers 366, régie de l'ensemble de la presse quotidienne régionale. Ce transfert englobe certaines suppressions de postes prévues par le projet.