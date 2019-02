La une des "Inrocks" débarrasse Raphaël Glucksmann du logo d'une marque de vêtements onéreuse

L'hebdomadaire a effacé l'écusson permettant d'identifier la marque Canada Goose sur une photo de l'intellectuel, en couverture. La rédaction en chef évoque un choix esthétique de mise en page.

La couverture des Inrockuptibles, qui sort dans les kiosques mercredi 6 février, est consacrée à l'intellectuel Raphaël Glucksmann, qui tente avec son mouvement Place publique de se faire une place à gauche. La photo retenue pour cette une a été prise le 29 janvier, avant un meeting à l'Elysée Montmartre, une salle parisienne. Mais certains internautes ont rapidement joué au jeu des sept erreurs et ont découvert que l'écusson de sa parka Canada Goose avait disparu.

Des impératifs "de visibilité pour les titres"

En effet, une journaliste de l'AFP avait partagé une autre photo prise le même soir, qui avait lancé une petite polémique dont les réseaux sociaux ont le secret. Raphaël Gluksmann portait en effet une parka de la célèbre marque canadienne. L'intellectuel avait alors fait l'objet de moqueries et de critiques, car certains de ses contradicteurs considéraient que le prix d'un tel vêtement était en contradiction avec les valeurs de gauche affichées par Raphaël Glucksmann. Canada Goose est en effet connue pour pratiquer des tarifs onéreux – comptez autour de 1 000 euros pour une parka.

. @rglucks1 s'adresse aux centaines de personnes qui ne pourront entrer à l'Elysée Montmartre, le meeting de @placepublique_ étant plein pic.twitter.com/REmNVzK30T — Stéphanie Lerouge (@stephlerouge) January 29, 2019

Le rédacteur en chef des Inrockuptibles, David Doucet, a confirmé à franceinfo qu'une retouche avait bien été apportée au cliché initial pour des raisons "esthétiques" et de mise en page. "Comme cela se fait souvent en presse écrite, des images peuvent être épurées à des fins de visibilité pour les titres et les accroches, explique-t-il. Or le sous-titre de l'accroche sur l'interview de Jake Gyllenhaal était blanc". David Doucet nie toute volonté d'épargner de nouvelles critiques à Raphaël Glucksmann. "D'ailleurs, vous retrouverez d'autres photos avec le logo de la marque dans les pages intérieures."