La rédaction du magazine "L'Etudiant" en grève contre des suppressions de postes

Une restructuration du titre doit entraîner la suppression de plus d'une trentaine de postes.

Ils séchent le bac. Les salariés des titres L'Etudiant et Educpros sont en grève ou en débrayage lundi 18 juin, première journée du baccalauréat. Selon la Société des journalistes (SDJ), le mouvement est suivi par 92% de la rédaction. En cause, "la restructuration" du groupe, qui "a abouti à plus d'une trentaine de suppression de postes", selon le Syndicat national des journalistes (SNJ).

Les salariés de @letudiant / @Educpros sont en #grève ou en débrayage aujourd'hui #18juin. Le mouvement est suivi par 92% de la newsroom (rédacteurs, SR, maquette, doc), soit 23 journalistes sur 25. — La SDJ de l'Etudiant (@SDJ_LEtudiant) 18 juin 2018

Le magazine @LEtudiant cessera de paraître en juin prochain, une trentaine de postes supprimés... En ce jour de bac —normalement un des moments les plus intenses de l'année à la rédaction— "L'Etudiant" est en grèvehttps://t.co/pciCs0smvr — Paul Conge (@paulcng) 18 juin 2018

Les salariés de L’Etudiant "refusent une réorganisation basée sur la suppression de nouveaux postes", "commanditée par l’actionnaire principal actuel et président, Marc Laufer", indique le SNJ dans un communiqué. "A terme, c’est la fin d’une marque plurimédia, forte et reconnue depuis plus de 45 ans, qui se profile. Réduit à la seule activité d’organisateur de salons, l’Etudiant n’aura désormais plus de valeur ajoutée par rapport à ses concurrents", poursuit-il.

Ce mouvement social intervient dans un contexte difficile pour les médias français. Après la fermeture d'Ebdo, Vraiment et Buzzfeed, 67 journalistes ont perdu leur emploi depuis le début de l'année, d'après le comptage effectué par franceinfo.