Grève au "Journal du dimanche" : l'hebdomadaire ne paraîtra pas pour la sixième semaine consécutive

La rédaction a reconduit son mouvement pour s'opposer à l'arrivée de l'ancien journaliste de "Valeurs actuelles", Geoffroy Lejeune, à la tête du journal.

Le mouvement se poursuit au Journal du dimanche. La rédaction a reconduit samedi 29 juillet sa grève contre l'arrivée à sa tête du journaliste Geoffroy Lejeune, entraînant la non-parution du journal dominical pour la sixième semaine consécutive. La reconduction de la grève a été votée samedi à 97% par la rédaction (93 pour, trois contre, sept abstentions), signe d'un soutien très fort des journalistes au mouvement malgré la rupture en début de semaine des négociations avec le groupe Lagardère, propriétaire de l'hebdomadaire.

La rédaction du JDD a voté ce samedi 29 juillet à 97 % en faveur de la reconduction du mouvement de grève.



La rédaction demande que la direction renonce à la nomination de l'ancien journaliste de Valeurs actuelles, marqué à l'extrême droite, et réclame des garanties d'indépendance juridique et éditoriale. Dans un communiqué publié le 24 juillet, le groupe Lagardère, propriétaire du journal, a de son côté confirmé la prise de fonction de Geoffroy Lejeune au 1er août.

Face à l'inflexibilité de la direction, des négociations ont eu lieu pour permettre aux journalistes qui le souhaitent de partir avec "les meilleures conditions possibles", jusqu'à leur "rupture unilatérale et assez brutale" par la direction, selon le journaliste Guillaume Caire. D'après lui, sur le volet social, "on était proches d'un accord mais il y avait encore un pas à faire (...) pour protéger les plus précaires" et les "plus âgés".