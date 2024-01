La chaîne C8 écope d'une amende après des insultes envers la fille de Johnny Hallyday, âgée de 14 ans, dans l'émission "Touche pas à mon poste"

La séquence, datée du 30 janvier 2023, est "de nature à porter atteinte aux droits de la jeune fille, au respect de son honneur et de sa réputation", selon l'Arcom.

Une nouvelle amende après des propos tenus dans "Touche pas à mon poste". La chaîne C8, propriété du groupe Bolloré, s'est vu infliger une amende de 50 000 euros après des propos insultants tenus envers une des filles de Johnny et Laeticia Hallyday dans l'émission de Cyril Hanouna. La séquence, datée du 30 janvier 2023, est "de nature à porter atteinte aux droits de la jeune fille [adolescente de 14 ans] au respect de son honneur et de sa réputation", selon la décision de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), publiée au Journal officiel, mardi 23 janvier.

"Plusieurs vidéos de la jeune fille ont été diffusées en plan rapproché et pendant une durée importante, et l'une des chroniqueuses de l'émission a notamment déclaré à son sujet : 'Pour moi, c'est le summum de la vulgarité', 'c'est hyper vulgaire, avec sa langue, sa bouche, ses nichons'", relève la décision. L'Arcom note également que Cyril Hanouna, conscient qu'il s'agissait d'une adolescente, s'était abstenu de condamner "explicitement les propos" tenus sur son plateau. L'émission "Touche pas à mon poste" a valu ces dernières années une pluie de mises en garde et sanctions de l'Arcom à C8, pour un total de 7,5 millions d'euros.