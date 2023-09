L'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky vend ses parts du journal "Le Monde" au milliardaire Xavier Niel

Le Français, également actionnaire de "Nice-Matin", "France-Antilles" ou de "Paris-Turf", renforce ainsi sa place dans le paysage médiatique tricolore, marqué par une forte concentration.

Temps de lecture : 1 min

Son arrivée au capital du quotidien français avait provoqué des remous, son départ est désormais salué. L'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky a cédé ses parts du groupe Le Monde au milliardaire Xavier Niel, avec l'assentiment des salariés, pour se concentrer sur d'autres médias.

Au terme de cette opération, de près de 50 millions d'euros, selon le Financial Times, le groupe Le Monde (le journal Le Monde, Télérama, Courrier International...) sera pour l'essentiel détenu par le milliardaire des télécoms, via le Fonds pour l'indépendance de la presse qu'il a créé en 2021 et qui rend statutairement incessible son capital, et par le "pôle d'indépendance", qui regroupe notamment la société des rédacteurs et la société des lecteurs du Monde.

Daniel Krestinsky reste actionnaire de médias français

Xavier Niel, également actionnaire de Nice-Matin, France-Antilles ou de Paris-Turf renforce ainsi sa place dans un paysage médiatique français marqué ces dernières années par de nombreuses opérations de concentration.

De son côté, Daniel Kretinsky n'a pas l'intention de se retirer du jeu médiatique tricolore, où il a multiplié les investissements. Sa holding a précisé qu'il "continuera à soutenir des titres français et à garantir leur indépendance en tant qu'actionnaire" par exemple chez Elle, Marianne ou la revue Franc-Tireur, "ou en tant que prêteur" pour le quotidien Libération, qu'il a renfloué à hauteur de 15 millions d'euros.