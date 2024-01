L'émission "Touche pas à mon poste" va être aussi diffusée le week-end en direct

Aucune chaîne de télévision n'est monomaniaque à ce point ! C8 rajoute quatre heures d'antenne hebdomadaires à Cyril Hanouna. À partir de la semaine prochaine, il sera aussi présent le week-end.

Même M6, qui use et abuse des émissions de Stéphane Plaza, ne va pas aussi loin. Cyril Hanouna fera bientôt près de 18 heures de direct puisqu'il officiera du lundi au dimanche. L'émission Touche pas à mon poste (TPMP) se déclinera aussi le week-end, entre 19h et 21h. Une formule qui sera testée pendant dix semaines, jusqu'en avril, et pourra être reconduite en fonction des audiences.

Le principe reste à peu près le même : l'animateur en majesté face à ses chroniqueurs, mais c'est surtout l'actualité médiatique et politique qui sera décryptée. Avec des visages familiers, comme Valérie Benaïm, et de nouveaux venus. Un premier nom a été annoncé : Jean Lassalle. L'ancien député et candidat aux deux dernières élections présidentielles devait être le second responsable politique à rejoindre Cyril Hanouna après Ségolène Royal. Mais ces dernières heures, il confiait à Sud Ouest "ne pas avoir pris [sa] décision", parlant d'un "véritable cas de conscience", notamment quant au statut de chroniqueur : "Aujourd’hui, ce qui m’ennuie c’est la répétition des émissions ainsi que le statut de chroniqueur. Un statut qui implique d’être payé et m’inscrit dans une autre forme de représentation", explique le Béarnais.

TPMP même le week-end, un pari risqué

Cette nouvelle formule est un pari financier, c'est évident. Un programme en direct coûte plus cher qu'une rediffusion. Par exemple, le samedi en access prime time, il y a habituellement des rediffusions de l'émission Y a que la vérité qui compte et cela n'engage pas de frais pour la chaîne, contrairement à un inédit de TPMP.

C'est aussi un pari d'audience car le talk-show de Cyril Hanouna est un rendez-vous identifié la semaine, mais le week-end, les téléspectateurs ont d'autres habitudes : 50' inside, Sept à huit, 66 Minutes ou encore Les Enfants de la télé. Il va falloir se faire une place.

Deux nouveaux programmes avec Cyril Hanouna

Le présentateur vedette de C8 renforce son temps d'antenne et c'est une volonté de sa part, il veut être de plus en plus présent. Car, même si TPMP a réalisé sa meilleure année historique en 2023 avec 1,8 million de téléspectateurs en moyenne chaque soir, il n'est pas leader des talks : il est devancé par Quotidien et ses 2 millions de fidèles sur TMC.

Cyril Hanouna compte par ailleurs lancer deux nouveaux programmes : Enquête complémentaire, qu'il co-présentera une fois par mois avec Jacques Cardoze, ancien journaliste de Complément d'enquête qui ne cesse de dénoncer les méthodes d'investigation de ses anciens collègues de France Télévisions. Et 10 contre 1, une émission cette fois en binôme avec Pascale de La Tour du Pin. Le concept : un invité face à 10 détracteurs. Cyril Hanouna a promis qu'il serait le premier à affronter les critiques de 10 opposants, qui devraient toutefois être triés sur le volet.