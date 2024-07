L'Arcom adresse une "mise en garde" à CNews au sujet du pluralisme sur son antenne, après une décision du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat a également obligé l'Arcom à renforcer son contrôle du pluralisme sur les radios et télévisions en général, en allant au-delà du seul décompte des temps de parole.

Le régulateur de l'audiovisuel, l'Arcom, a adressé mercredi 31 juillet une "mise en garde" à la chaîne CNews au sujet du pluralisme sur son antenne en 2021. Cette "mise en garde" est l'aboutissement d'une procédure longue de près de trois ans, et fait suite à une décision prise en février par le Conseil d'Etat, saisi par Reporters sans frontières (RSF). "Tout ça pour ça ?", a réagi l'ONG à cette décision prise lundi et rendue publique mercredi, en déplorant que l'Arcom ait prononcé "une des sanctions les plus faibles possibles".

Fin 2021, RSF avait demandé au CSA (devenu depuis l'Arcom) d'adresser une "mise en demeure" à CNews en accusant cette dernière d'être une chaîne d'opinion. Le régulateur avait rejeté cette demande en avril 2022, et RSF avait saisi le Conseil d'Etat. Dans une décision du 13 février 2024, la juridiction a ordonné à l'Arcom de "réexaminer" la demande de RSF, ce qui a abouti à cette mise en garde. L'autorité demande désormais à CNews "la plus grande vigilance, à l'avenir, quant au respect de l'exigence de pluralisme des courants de pensée et d'opinion".

De nouvelles règles de contrôle du pluralisme

Le Conseil d'Etat a également obligé l'Arcom à renforcer son contrôle du pluralisme sur les radios et télévisions en général, en allant au-delà du seul décompte des temps de parole. En application de cette décision, l'autorité a annoncé de nouvelles règles le 18 juillet. Pour juger du respect du pluralisme, le régulateur prendra désormais en compte la variété des sujets abordés à l'antenne ou la diversité des intervenants.

Dans le cadre de la procédure de renouvellement de 15 fréquences de la TNT (télévision numérique terrestre), l'Arcom a retenu la candidature de CNews le 24 juillet. De nombreux politiques de gauche appelaient à la non-reconduction de la chaîne, qu'ils accusent de promouvoir des idées d'extrême droite, ce qu'elle conteste.