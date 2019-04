L'animateur Hubert de "Salut les copains" est mort

Hubert Wayaffe, un des animateurs de l'émission "Salut les copains" sur Europe 1, est mort à Paris à l'âge de 81 ans, a annoncé la radio samedi 13 avril. Le vice-président d'Europe 1 Laurent Guimier a salué "l'une des voix les plus dingues et belles de la radio", sur son compte Twitter.

Hubert est parti. L’une des voix les plus dingues et belles de la radio. Il nous a fait tellement rire et rêver sur @Europe1 pendant toutes ces années. J’embrasse sa famille et ses potes de toujours. pic.twitter.com/t8stcuWm0H