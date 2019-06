L'ancienne directrice du Média, Aude Lancelin, lance QG, un média sur le web

Le lancement de ce nouveau média est prévu mardi soir.

Elle avait quitté Le Média en très mauvais termes. Aude Lancelin, ex-directrice adjointe de L'Obs et ancienne directrice du Média, qui avait dénoncé un "putsch" lors de son départ en avril 2019, annonce, mardi 18 juin, la création d'un nouveau média en ligne intitulé "QG le média libre". "A tous les résistants, passés, présents et futurs, les médias français traversent une des pires crises de leur histoire, lance la bande-annonce de ce nouveau média. Contre la manipulation, l'injustice, le broyage des vies humaines. Nous lançons un appel pour rétablir la liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l'égard de l'Etat et des puissances d'argent."

Le 18 juin, on reprend l'antenne.

Aude Lancelin a également diffusé un manifeste signé par une cinquantaine de personnes, dont des écrivains, journalistes, philosophes et "gilets jaunes". On retrouve ainsi Maxime Nicolle, Priscillia Ludosky et Jérôme Rodrigues, Assa Traoré, la fondatrice du Comité pour Adama, le réalisateur Stéphane Brizé ou Charlotte Girard, l'ancienne responsable du programme de La France insoumise.

Ce soir, nous lançons QG, le média libre, à 19h.



Voici son manifeste. Une cinquantaine de personnalités, intellectuels, artistes, journalistes, l'ont déjà signé. Nous publions ici la liste de notre comité de soutien.