"J'ai essayé d'être un passeur" : après 35 ans, Jérôme Garcin quitte l'émission culte de France Inter, "Le Masque et la plume"

Alors qu'une spéciale du "Masque et la Plume" est diffusée ce dimanche, Jérôme Garcin a défendu son choix d'arrêter l'émission, estimant "qu'il était temps de la léguer à quelqu'un de plus jeune". C'est Rebecca Manzoni qui a été choisie pour lui succéder.

"Pendant 35 ans, j'ai essayé d'être un passeur." Invité de France Inter, Jérôme Garcin est revenu sur ses années à la tête du Masque et la plume, émission culturelle culte, diffusée chaque dimanche sur la radio publique. Jusqu'à sa dernière, dimanche 31 décembre, il aura poursuivi un objectif : "Amener le plus grand nombre, et parfois les moins fortunés ou les moins éduqués dans la culture, à aimer les plus belles choses". Pour lui, "c'est peut-être ce qu'il y a de plus beau dans le métier".

"Le 'Masque', c'est l'histoire de France Inter, je dirais même de Radio France. C'est une certaine idée de la radio culturelle et populaire." Jérôme Garcin à France Inter

Le producteur du "Masque" explique pourquoi il passe la main. "Cette émission est la doyenne des émissions, elle aura bientôt 70 ans en 2025" et il "pense qu'il était temps de la léguer à quelqu'un de plus jeune". "Je l'ai fait parce que je voulais vraiment que cette émission ait de l'avenir", insiste-t-il.

C'est Rebecca Manzoni, une autre grande voix de la chaîne, qui prendra la relève. En parallèle, elle continuera de présenter Totémic chaque vendredi. Alors que la matinale de France Inter a ouvert son antenne aux auditeurs, la productrice a appelé "depuis sa cuisine" pour interroger Jérôme Garcin.

Jérôme Garcin reçoit un coup de téléphone de Rebecca Manzoni : "A quel point "Le Masque et la plume" t'a façonné ?"



"Cette émission a confirmé ce qu'est la loi de ma vie, la fidélité à des principes, des idées", répond-il.

"Je dois beaucoup de bonheur et beaucoup de courage" à l'émission

Le journaliste de 67 ans est également écrivain. "Derrière le masque d'animateur, j'ai souvent pris la plume, pour parler de moi, d'une vie plus personnelle, parfois plus douloureuse, mais j'ai toujours fait en sorte que les deux ne s'interpénètrent pas", raconte-t-il.

L'émission l'a ainsi aidé à surmonter les épreuves de la vie. "Grâce à ce masque [d'animateur], j'ai pu, dans certains moments difficiles, avoir le sentiment que la vie continuait, qu'il fallait être heureux, que le bonheur était plus important que ce qui pouvait nous arriver aux uns et aux autres. Ce 'Masque' je lui dois beaucoup de bonheur, mais aussi, peut-être, beaucoup de courage."

Jérôme Garcin : "Je n'ai jamais fait une seule émission du "Masque et la plume" sans avoir vu tous les films, toutes les pièces, lu tous les livres. C'est le B-A Ba. C'est la seule manière d'animer les débats et d'être respectueux du public."

Jérôme Garcin conservera une chronique culturelle dans le magazine L'Obs. Le premier numéro du Masque et la Plume animé par Rebecca Manzoni sera diffusé le 7 janvier.