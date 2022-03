Funérailles de Jean-Pierre Pernaut : la famille TF1, des politiques et des anonymes rendent un dernier hommage au journaliste

L'arrivée du cercueil a été saluée par des applaudissements nourris. Personnalités des médias, dont la famille TF1 au grand complet, représentants du monde politique et environ 400 anonymes ont assisté, mercredi 9 mars, aux obsèques de Jean-Pierre Pernaut. La star du JT de 13 heures de la chaîne privée est morte des suites d'un cancer du poumon, mercredi 2 mars. Le journaliste était âgé de 71 ans.

Organisée en la basilique Sainte-Clotilde, dans le 7e arrondissement de Paris, la cérémonie religieuse s'est déroulée dans l'intimité amicale et familiale. Une grande photo en noir et blanc du journaliste avait été installée sous le porche de l'édifice et un important dispositif avait été mis en place pour éviter toute intrusion dans l'église.

De nombreuses personnalités ont assisté à la cérémonie : Brigitte Macron et de l'ancien président Nicolas Sarkozy et son épouse Carla Bruni, Valérie Pécresse, Michel Drucker, plusieurs Miss France dont Sylvie Tellier, le président du groupe TF1 Gilles Pélisson, les journalistes Anne-Claire Coudray, Claire Chazal, Gilles Bouleau, Dominique Lagrou-Sempère et Laurent Delahousse, ainsi que les animateurs Jean-Pierre Foucault, Nikos Aliagas et Cyril Hanouna.