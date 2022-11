Téléthon Gaming 2022 : un marathon caritatif de 50 heures de jeu au service de la recherche sur les maladies rares

De vendredi 11 novembre 18h à dimanche 13 novembre 22h, le Téléthon Gaming va mobiliser plus d'une centaine de streamers et d’influenceurs à la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris, qui joueront en compagnie de jeunes malades et des chercheurs. Le tout, pour récolter un maximum de dons en faveur de la recherche.

Pour sa cinquième édition, le Téléthon Gaming revient avec une formule encore plus riche. En ouverture de cette mobilisation vidéoludique qui précède le traditionnel week-end du Téléthon, ce sont 50 heures de streaming non-stop qui seront diffusées sur les chaines Twitch et YouTube de l'AFM Téléthon. Après une édition 2021 soignée, le marathon caritatif organisé par France Télévisions et l'AFM Téléthon fait peau neuve.

Plus de 150 personnalités du web seront présentes à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris du 11 novembre, à partir du 18h, au 13 novembre 22h, pour contribuer à faire grimper le compteur de dons. Au programme : des parties de jeux vidéo retransmises en live, des discussions avec des chercheurs et des jeunes en situation de handicap, des voyages dans le métavers ou encore des défis à remplir pour stimuler les donations.

Le #TéléthonGaming est de retour pour le #Téléthon2022 !



Les 11-12-13 nov. pour 50h de stream non-stop sur @TwitchFR avec 150 streameuses et streamers bénévoles



Le 2 déc. sur @France2tv @Francetele avec @SamuelEtienne



On ne lâche rien !



https://t.co/cgpsuzC0mj pic.twitter.com/gNze0jzu1b — Téléthon Gaming (@GamingTelethon) October 6, 2022

Des "donations goals" pour gonfler les dons

Le vidéaste et streamer Adrigeek, présentateur sur l'évènement, parle avec enthousiame de ce projet auquel il participe pour la première fois. "On a la chance d'avoir une visibilité et des communautés. C'est toujours intéressant de mettre cela à profit pour une cause comme celle du Téléthon", amorce Adrigeek, qui comptabilise 1,23 millions d'abonnés sur sa chaine Youtube.

Le dispositif Téléthon Gaming part d'une volonté : pouvoir rassembler des personnalités de différents univers sous un même étendard, celui de la collecte pour la recherche et l’aide aux malades. Pour contribuer à cette dynamique, les streamers et influenceurs impliqués mettront en place des "donations goals", mécanisme d’incitation aux dons popularisé en France notamment par le ZEvent. "Ces objectifs de dons, ce sont surtout des prextextes pour s'amuser et inciter les gens à donner pour faire avancer la recherche", détaille AdriGeek. Des donations qui se feront en majorité sur Twitch, Paypal ou encore par SMS et qui contribueront aux traitements des malades et à l'accompagnement des familles.

Plusieurs scènes proposées durant le live

"En tant que spectateur, on pourra voir ou découvrir des streamers sur leurs propres chaînes, mais également jeter un oeil au plateau central hébergé sur le Twitch de l'AMF Téléthon", détaille AdriGeek. Pendant les 50h de live en continu, cette scène centrale (nommée podium) accueillera, pour chaque palier de collecte atteint, les défis les plus singuliers des personnalités mobilisées, parmi lesquelles Willokhlass, Purpledjo, DylanDelRey ou encore AdriGeek lui-même. En parallèle, le podium sera également le lieu d’intervention de jeunes personnes concernées par une maladie rare et de chercheurs des laboratoires du Téléthon. Une seconde scène sera dédiée aux défis de transformation physique (des maquillages, cosplay ou des teintures).

Au programme de ce Téléthon Gaming 2022 : des défis en tout genres. (AFM-Téléthon/Gildas Debaussart)

Le Téléthon Gaming, c'est du jeu vidéo, mais pas seulement. D’autres domaines seront également mis à l’honneur pour ces 50h de retransmission en direct sans interruption. "Des sessions de discussions, de défis, des moments d'informations, de la cuisine, des quiz, il y en aura pour tous les goûts", annonce AdriGeek. De leur côté, les graffeurs FosR et Brunograffer sortiront les bombes de peinture pour réaliser une fresque très grand format en collaboration avec les streamers, des chercheurs et de jeunes malades. L'œuvre finale sera vendue au profit du Téléthon, en version réelle et numérique.

Le métavers et le rétrogaming seront aussi de la partie, avec respectivement des casques de réalités virtuelles proposés pour profiter de concerts dans l’univers virtuel du Téléthon et des bornes d'arcades qui réanimeront les jeux cultes des années 90.

Une initiative rendue possible par "la magie d'internet"

"C'est une manière d'apporter du sens à ce que l'on fait. Le jeu vidéo va bien au-delà des parties seul chez soi. C'est aussi le moyen de contribuer à la récolte d'argent pour des choses très concrètes", affirme Adrigeek. C'est ici une démarche qui rassemble et permet de casser le cliché des gamers, isolés dans leurs chambres : "Ils sont capables de s'unir pour de beaux projets, c'est la magie d'internet." Une magie qui, pour opérer, doit impliquer autant les vidéastes que le public. "On est qu'une petite pierre ajoutée à l'édifice du Téléthon Gaming, on a besoin des spectateurs", rappelle le streamer français qui se dit heureux de voir une transition du "Téléthon auprès d'une communauté un peu plus jeune".

Un After sur la chaîne Twitch de France TV dimanche à 22h...

Le Téléthon Gaming se déroule à partir du vendredi 11 novembre à 18h sur les Twitch et YouTube de Téléthon France, présenté par le vidéaste AdriGeek et plusieurs autres animateurs. Le 13 novembre de 22h à minuit, vous pourrez également découvrir le montant total récolté par les streamers et vivre toutes les réactions dans un After diffusé sur la chaîne Twitch de France Télévisions, animé par les journalistes de France TV Cédric Cousseau et Nacer Boubekeur.

Ces 50 heures de lives sonneront l’ouverture de trois semaines consacrées à la dynamique Téléthon Gaming. Trois semaines pendant lesquelles les streamers et influenceurs seront invités à encourager leurs communautés aux dons. Une cagnotte globale sera ouverte tout au long de cette vingtaine de jours.

... et un événement de clôture sur France 2 et Twitch le 2 décembre avec Samuel Etienne

La fin de l'évènement interviendra les 2 et 3 décembre, lors du week-end Téléthon, où un nouveau marathon de 30h de stream sera organisé au stade Roland-Garros. Cette grande fête de clôture du Téléthon Gaming sera accompagnée d'une émission sur France 2, présentée par Samuel Etienne, de 0h30 à 2h dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 décembre.

France Télévisions vous fera vivre en direct sur sa chaîne Twitch toutes les coulisses de l'émission dès 22h avec nos journalistes Nacer Boubekeur, Cédric Cousseau et Anthony Jammot, qui intervieweront les streamers présents mais aussi les personnalités qui viendront disputer pour la bonne cause un grand tournoi de tennis sur le court Philippe-Chatrier de Roland-Garros.