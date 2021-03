Michel Drucker : C'est une renaissance, je n'y croyais plus", confie l'animateur

C'est une légende de la télévision qui reviendra dimanche 28 mars sur France 2 après plusieurs mois d'absence. Michel Drucker a enregistré mercredi son émission "Vivement dimanche", qui a rarement aussi bien porté son nom. Et l'animateur historique attendait impatiemment de reprendre son métier, après une parenthèse imposée par une lourde opération du cœur. "Je vais bien, je suis debout, je viens d'enregistrer la première partie de l'émission. C'est une renaissance, je n'y croyais plus, confie-t-il dans le 13 Heures de France 2, en duplex du Studio Gabriel (Paris).

La promesse et le soutien de la direction

"Quand on est plongé comme ça dans un tunnel de plusieurs mois, et après une opération aussi grave, on passe par toutes les étapes", confie Michel Drucker. Ce dernier assure que ce qu'il l'a aidé a été le soutien de la direction de France Télévisions, qui, a aucun moment, n'a pensé à le remplacer. "Ils m'ont dit : 'On t'attend, le temps qu'il faudra", raconte-t-il.