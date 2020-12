L'opéra de Rennes et France télévisions diffusent ce soir en direct "La Dame Blanche"

L'opéra de Rennes et France Télévisions s'associent pour offrir un beau moment de spectacle, alors que la fermeture des lieux culturels est prolongée de trois semaines. La diffusion inédite de La Dame Blanche, est à suivre en streaming sur les sites de France 3 Régions et en facebook live sur la page de l'opéra de Rennes. Une réprésentation à savourer dans son salon dès 19h30 ce vendredi 11 décembre.

Jouer devant une salle vide

Pour les artistes, cette représentation sans public donnée à l’Opéra de Rennes implique d'autres contraintes. "Ce travail on le fait habituellement pour une salle pleine et là, ça change tout. La respiration, les réactions en direct, les sourires, les rires, les soupirs, les pleurs, c'est tout ça que l'on veut créer dans une salle et ce dialogue en direct qui n'aura pas lieu me manque," confie la metteuse en scène Louise Vignaud. "La dame blanche" à l'opéra de Rennes et diffusée en direct sur internet (Rémi Blasquez)

Plus qu'une captation, un projet filmique "live"

France Télévisions, s'est engagée à faire vivre la création artistique par la diffusion des œuvres pendant cette crise sanitaire, maintenant ainsi le lien avec les spectateurs. Pour cette captation de La Dame Blanche, l'équipe de réalisation souhaite en faire un véritable projet filmique. Devant la scène six caméras vont tourner en direct la représentation. L’absence de spectateurs lors du tournage impose également à l'équipe de tournage des réglages en amont. "On ne va pas avoir le bruissement émouvant d'une salle qui attend son spectacle donc il faut le reconstruire avec une autre intimité pour essayer d'oublier que l'on est dans une salle vide, c'est peut-être pratique mais c'est triste aussi", confie le réalisateur Stéphane Lebard.

"La Dame Blanche" mise en scène de Louise Vignaud. (Rémi Blasquez)

Opéra-comique fondateur

À la fois opéra-comique fondateur du genre et grand spectacle romantique, La Dame Blanche est l'oeuvre musicale la plus célèbre de François-Adrien Boieldieu (1775-1834). Elle s'inscrit comme l’un des plus grands succès du compositeur français.



Nous sommes quelque part en Écosse, en 1759. Un château, abandonné, domine la campagne. Pour sa première création d'opéra, Louise Vignaud joue la carte d’un conte populaire, âpre et inquiétant, où la joie et mélancolie se mêle. Le chef d'orchestre Nicolas Simon dirige le prestigieux orchestre Les Siècles, et réunit dix-neuf instrumentistes qui jouen leur partition sur des instruments datant de 1830. "La Dame Blanche" création à l'Opéra de Rennes de Louise Vignaud (Rémi Blasquez)

En tournée en 2021

Monté par le collectif co[opéra]tive, ce spectacle se produira l'année prochaine dans plusieurs opéras de régions. La tournée de quinze représentations débutera le 5 novembre 2021 au Théâtre Impérial de Compiègne.

La Dame Blanche - de François-Adrien Boieldieu mise en scène Louise Vignaud

Diffusion en ligne depuis l'Opéra de Rennes

sur France 3 Bretagne, France 3 Bourgogne Franche Comté, France 3 Hauts de France

Vendredi 11 décembre à 19h30 (gratuit)